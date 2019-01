Kolping-Stammtisch für Menschen 50 plus

Wer sich einen PC oder ein Smartphone zugelegt hat und nicht weiß, wie es richtig funktioniert, ist beim Seminar "Wie ging das jetzt nochmal?" willkommen. Die Teilnehmer können Fragen stellen und es wird ihnen gezeigt, wie es funktioniert. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 6. Februar, von 14 bis 15.30 Uhr beim Stammtisch für Menschen 50 plus in der Kolping-Akademie statt. Anmeldung unter Telefon 0951/519470. red