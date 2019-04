Kolping sammelt Altkleider

Die Kolpingsfamilie Thundorf führt eine Altkleidersammlung in Thundorf und Theinfeld durch. Die Altkleider sollen sauber sortiert in die verteilten Kleidersäcke gegeben und am Abholtermin an den Straßenrand abgestellt werden. Die Termine sind: Freitag, 5. April, ab 17 Uhr, in Theinfeld; Samstag, 6. April, ab 8.30 Uhr, in Thundorf. mib