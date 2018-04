Kolping-Reise in den Bayerischen Wald

Die Kolpingsfamilie Münnerstadt veranstaltet für ihre Mitglieder, aber auch für andere Interessierte, eine fünftägige Busreise vom 3. bis 7. September in den Bayerischen Wald. Am Tag der Anreise ist ein längerer Aufenthalt in Regensburg vorgesehen. An den nächsten Tagen werden Ausflüge in den Bayerischen Wald unternommen, auch wird ein umfangreiches Programm angeboten. Am vierten Tag geht es nach Passau. Hier ist eine "Drei-Flüsse-Schifffahrt" geplant. Weitere Informationen und Anmeldungen ab sofort beim 1. Vorsitzenden der Kolpingsfamilie, Albert Laudensack, Tel.: 09733/9090. sek