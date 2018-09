Kolping holt Altkleider ab

Am Samstag, 29. September, findet eine Altkleidersammlung der Kolpingsfamilie statt. Benötigt werden tragfähige Bekleidung, Unterwäsche, Bett- und Haushaltswäsche, Federbetten, Schuhe, Hüte, Decken, Handtücher, Handtaschen oder Gürtel, dagegen keine Teppiche, Matratzen, verschmutzte Textilien oder Stoffreste. Gesammelt wird in Kronach und den Stadtteile Dörfles, Friesen, Neuses, Breitenloh/Gehülz, Seelach und Seelabach, Ziegelerden, Knellendorf, Gundelsdorf, Glosberg, Höfles, Vogtendorf und Fischbach. In den nächsten Wochen erhalten alle Haushalte Sammelbeutel. Größere Mengen können nach Absprache am 29. September auch abgeholt werden. Dazu bitte bei Vorsitzendem Matthias Simon (Telefon 09261/950594) oder bei Karl-Josef Dicker (Telefon 09261/20696) melden. msi