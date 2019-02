Kolloch neuer Vize beim BSC

Bei der Mitgliederversammlung des BSC 1920 Bamberg ließ Erster Vorsitzender Jürgen Töffling das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren, wobei Sommer- und Bockbierfest die Höhepunkte waren. Im sportlichen Bereich, so Trainer Thomas Geuß, hat man das Saisonziel, unter die ersten fünf in der Spielklasse A 1 zu kommen, nicht erreicht. Letztendlich sprang ein enttäuschender 7. Platz heraus. Für den aus gesundheitlichen/persönlichen Gründen zurückgetretenen Zweiten Vorsitzenden Reinhard Beck musste Ersatz gefunden werden. Thomas Kolloch stellte sich zur Verfügung und wurde auch gewählt. In seiner Vorschau gab Töffling bekannt, dass das 100-jährige Vereinsjubiläum im nächsten Jahr im Fokus stehe. Mit den Planungen für dieses Fest werde man bereits jetzt beginnen. red