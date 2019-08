Kollision zwischen zwei Radfahrern

Am Mittwochabend ist es auf der Fahrradbrücke über die A 73 zwischen Bubenreuth und Möhrendorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrradfahrern gekommen. Der Verursacher fuhr in Richtung Bubenreuth und überholte unmittelbar vor der Fahrradbrücke in einer Linkskurve einen weiteren Radfahrer. Während des Überholens kam ihm in der Kurve der Rennradfahrer, der geschädigt wurde, entgegen. Beide Radler konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. pol