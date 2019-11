Kollision zwischen Reisebus und Auto

Am Freitagmorgen hat sich auf der Bundesstraße 279 auf Höhe des Flugplatzes Sendelbach ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Reisebus ereignet. Ein 20-jähriger Autofahrer war gegen 6.40 Uhr mit seinem Opel auf der Bundesstraße in Richtung Ebern unterwegs, als er ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kurz nach dem Flugplatz am Steuer einschlief. Dadurch geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein Reisebus mit 22 Fahrgästen entgegenkam, die sich auf dem Weg nach Prag befanden. Der Busfahrer konnte noch rechtzeitig nach rechts ausweichen und somit einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Der Pkw touchierte jedoch die gesamte linke Busseite. Am Reisebus entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Die Polizei schätzt den Schaden am Opel auf 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Fahrer des Opels erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgrund eines körperlichen Mangels.