Am Dienstagabend befuhr ein 48-Jähriger die B 287 von Fuchsstadt in Richtung Euerdorf. Ein Reh, das in der Dunkelheit die Fahrbahn queren wollte, wurde von dem Skoda erfasst und getötet. Durch den Zusammenstoß war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Pkw beträgt ca. 3000 Euro. pol