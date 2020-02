Kollision nach Vorfahrtsfehler

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Aidhausen. Gegen 12.40 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem BMW den Pater-Clemens-Fuhl-Platz. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 21-Jährigen, die mit einem VW Golf unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Am BMW wurde die Front, am VW die Beifahrerseite demoliert bei insgesamt rund 8000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde bei der Kollision offenbar niemand.