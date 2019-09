Eine Nissan-Fahrerin befuhr am Montag, gegen 17.45 Uhr, die Ortsverbindungsstraße zwischen Windheim und der Kreisstraße KG 20, als von rechts ein Wildschwein die Fahrbahn querte und mit dem Fahrzeug zusammenstieß. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 300 Euro. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert. pol