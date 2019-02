Kollision mit einem Waschbär

Mit einem Waschbär ist der Pkw einer 21-jährigen Autofahrerin zusammengestoßen, als sie am Mittwoch, gegen 19.45 Uhr, auf der Staatsstraße 2292 von Bad Kissingen nach Hohn fuhr. Das Tier flüchtete, weshalb der Jagdpächter verständigt wurde. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro, so die Polizei. pol