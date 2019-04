Kollision mit einem Reh

Ein Wildunfall hat sich auf der Kreisstraße KG 43 von Poppenroth kommend in Richtung Katzenbach ereignet. Am Sonntag, gegen 20.45 Uhr, war ein 44-Jähriger dort mit seinem Auto unterwegs, als ihm ein Reh vors Fahrzeug lief. Der Sachschaden am Pkw beträgt nach Schätzungen der Polizei 2500 Euro. Das Tier wurde verendet im Straßengraben aufgefunden. pol