Kollision mit einem Reh

Zu einem Wildunfall kam es am Freitag zwischen Hassenbach und Katzenbach in der Nähe der Abzweigung nach Oehrberg. Ein Autofahrer war in Richtung Hassenbach unterwegs, als ein Reh über die Straße lief. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Tier und Auto. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 1500 Euro, teilte die Polizei mit. pol