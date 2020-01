Kollision in der Hauptstraße

Glimpflich verlief ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Hauptstraße in Zeil. Aus bisher unbekannter Ursache geriet eine Renault-Fahrerin nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Fiat, der in Richtung Bamberg unterwegs war. Am Renault entstand Sachschaden an der linken Front und Radachse in Höhe von 4000 Euro; am Fiat wurde ebenfalls die linke Fahrzeugseite durch Eindellungen und Kratzer in einer ähnlichen Schadenshöhe in Mitleidenschaft gezogen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.