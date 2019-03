Kollision in der Altstadt

8500 Euro Schaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend. Gegen 20.15 Uhr war ein 60-Jähriger mit seinem Range Rover, von der Stadelgasse kommend, nach links in die Schlesingerstraße eingebogen und er fuhr entgegen der Einbahnstraße in Richtung Stadtpfarrkirche. Kurz vor dem Altstadthotel missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Hyundais, den ein 72-Jähriger steuerte. Beide Autos stießen zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall offenbar niemand.