Kollision im Kreisverkehr

Am Mittwochvormittag ereignete sich im Kreisel Coburger Straße/Gymnasiumstraße in Ebern ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Fiat-Fahrer hatte beim Einbiegen einen Kia übersehen, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Die beiden Autos kollidierten. Dabei entstand an beiden Pkw ein Sachschaden von geschätzt 2500 Euro. Die 58-jährige Kia-Fahrerin und deren Beifahrerin wurden nicht verletzt; sie kamen mit dem Schrecken davon. Auch der Unfallverursacher blieb unverletzt. Den jungen Mann erwartet eine Anzeige mit Bußgeld und einem Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. red