Kollision führt zu Sachschaden

Unachtsam eingefahren: Am späten Donnerstagnachmittag ereignete sich an der Einmündung der Frohnlacher Straße zur Bundesstraße 303 ein Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Mann übersah mit seinem Mercedes beim Einbiegen einen VW Transporter, der auf der Bundesstraße in Richtung Coburg fuhr. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. pol