Kollision fordert drei Leichtverletzte

Mit dem Rettungsdienst mussten am späten Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall zwei Autofahrerinnen sowie ein knapp zweijähriges Kleinkind mit leichten Verletzungen ins Klinikum eingeliefert werden. Offensichtlich aufgrund eines Schwächeanfalles geriet eine 68-jährige Ford-Fahrerin in der Hauptstraße auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 29-Jährigen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Blechschaden in Höhe von circa 15 500 Euro.