Kollision beim Rückwärtsfahren

Zu einem Unfall ist es am Samstag zur Mittagszeit auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kissinger Straße gekommen. Ein 63-jähriger Mann und eine 23-jährige Frau wollten mit ihren Fahrzeugen gleichzeitig rückwärts ausparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen geringer Schaden. Aufgrund unterschiedlicher Schilderungen des Unfallhergangs war die Schuldfrage nicht eindeutig klärbar. pol