Münnerstadt vor 17 Stunden

Sachschaden

Kollision beim Abbiegen

Sachschaden von insgesamt circa 7000 Euro an beiden Fahrzeugen ist die Bilanz eines Unfalls am Montagmittag am Waschlauerweg. Von dort wollte eine 19-jährige Peugeot-Fahrerin nach links in den Schwimm...