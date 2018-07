Kollision aus Unachtsamkeit

Am Freitag kam es in der Promenadestraße zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer. Der Fußgänger wollte die Straße in Richtung Innenstadt überqueren, während der Radfahrer auf der Busspur in Richtung Toilettenhäuschen fuhr. Aus Unachtsamkeit bemerkten beide sich nicht und es kam zur Kollision. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt.