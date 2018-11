Kollision auf der Kreuzung

Nicht mit der erforderlichen Sorgfalt war am Freitagnachmittag ein 47-jähriger Autofahrer auf dem Autobahnzubringer vom Kreisel Zeil nach Knetzgau unterwegs. An der Kreuzung zur Zuckerstraße ordnete er sich auf dem Linksabbiegerfahrstreifen ein und wollte zunächst in Richtung Ebelsbach abbiegen. Dann entschied er sich jedoch um und setzte seine Fahrt geradeaus in Richtung Zell am Ebersberg fort. Dabei erfasste er mit seinem Wagen einen ordnungsgemäß rechts an ihm vorbeifahrenden Pkw, dessen Fahrer ebenfalls geradeaus in Richtung Zell gelangen wollte. Der bei der Kollision entstandene Schaden beläuft sich auf 1400 Euro. Verletzt wurde niemand.