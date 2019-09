In Ebern stießen am Dienstag zwei Autos zusammen. Eine 56-jährige Frau aus dem Raum Bamberg hatte beim Ausfahren aus einem Grundstück in der Bahnhofstraße einen von links kommenden Wagen übersehen. Dessen 65-jähriger Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Verletzt wurde niemand. An den Autos entstand ein Schaden von 5000 Euro. pol