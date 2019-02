Kollegiale Beratung auf Burg Feuerstein

Kollegiale Beratung bedeutet eine sehr wirksame Beratungsform in Gruppen. Dazu bietet die Katholische Landvolkshochschule (KLVHS) Feuerstein die Veranstaltung "Kollegiale Beratung" an. Die Teilnehmer beraten sich wechselseitig zu "schwierigen Fällen" und Situationen ihres Berufsalltages. Die Methode der kollegialen Beratung ermögliche es laut Veranstalter, konkrete Probleme mithilfe der Gruppenteilnehmer und anhand einer strukturierten Vorgehensweise systematisch zu reflektieren. Auf diese Art würden Lösungsmöglichkeiten entwickelt. Die erlernte Methode zur "Kollegialen Beratung" kann anschließend auch in der Teamarbeit eingebracht werden. Termine sind: 21. März, 27. Juni, 12. September und 12. Dezember, jeweils von 9 bis 16 Uhr. Anmeldungen sind erwünscht bis Donnerstag, 7. März. Nähere Informationen erteilt die Katholische Landvolkshochschule Feuerstein, Ebermannstadt, unter Telefon 09194/73630 oder über E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. red