Ein 28-jähriger Bauarbeiter ist am Dienstagnachmittag auf einer Baustelle in der Paul-Haertl-Straße verletzt worden. Er hob ein Rohr an, damit ein Bagger das Erdreich unter dem Rohr mit der Baggerschaufel greifen konnte. Dabei traf der Baggerführer aus Versehen den Fuß seines Kollegen. Der Verletzte musste in ein Bad Neustädter Krankenhaus gebracht werden. pol