Kollegen animiert

Jährlich sind in Bayern 240 000 Menschen bereit, ihr Blut für andere zu spenden.

Zu ihnen gehört auch der Maintal-Konfitüren-Mitarbeiter Bernhard Schramm, der seit fast 40 Jahren vier bis sechs Mal pro Jahr zur Blutspende geht. Für Bernhard Schramm ist Blutspenden eine Herzensangelegenheit. Deshalb hat er bei seinen Kollegen einen Aufruf gestartet und zehn Mitarbeiter mobilisiert, die mit ihm am 11. Juni zur Blutspende des Bayerischen Roten Kreuzes gegangen sind. "Ich freue mich, dass ich so viele Kollegen mobilisieren konnte und wir all jenen Patienten, die nach einem Unfall oder einer Krankheit Blutkonserven benötigen, helfen können. Mein Ziel ist es, auch nach meiner 147. Blutspende so lange zu spenden, wie es meine Gesundheit ermöglicht, und ich hoffe, dass ich mit meinem Aufruf viele weitere Personen zur Blutspende animiere", so Bernhard Schramm.

Allein in Bayern werden täglich etwa 2000 Blutspenden für die Versorgung von Verletzten und Kranken benötigt. red