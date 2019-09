Kolbet führt die Grünen an

Mit einem Strategie-Workshop unter der Leitung von Kreissprecher Manfred Bachmayer haben sich die Weisendorfer Grünen auf den Wahlkampf für die Kommunalwahl am 15. März 2020 eingestimmt, in den der Ortsverband mit der langjährigen Kreis- und Gemeinderätin Christiane Kolbet an der Spitze ziehen wird. Schwerpunkte des Wahlprogramms werden laut einer Pressemitteilung der Grünen neben Umweltpoltik die Sanierung der Ortsmitte, eine grüne Verkehrspolitik mit mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger, eine Stärkung der Interessen Jugendlicher und die Schaffung einer Einrichtung für Senioren sein. In den nächsten Wochen stehen die Ausarbeitung des Wahlprogramms und die Erstellung der Kandidaten-Liste auf der Agenda des Ortsverbands. red