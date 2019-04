Kohn in Afghanistan

Heute ist Afghanistan vor allem durch den andauernden Krieg und die Taliban bekannt. Dabei gerät die Zeit vor dem jahrzehntelangen Konflikt leicht in Vergessenheit. Dies gilt auch für die 1960er und 1970er Jahre, die dem heimischen Publikum noch entfernt als Zeit des Hippie-Trails nach Indien in Erinnerung ist. In der Ausstellung "Menschen in Afghanistan 1968" greift der Bamberger Fotograf Werner Kohn diese Zeit auf und zeigt auf eindrucksvolle Weise ein anderes Afghanistan. Kohn reiste 1968 über die Türkei und den Iran nach Afghanistan. Während seines Aufenthaltes näherte er sich Land und Leuten auf einfühlsame Weise.

Die Ausstellung ist vom 11. April bis 7. Juni in der VHS im Alten E-Werk zu sehen. Andreas Wilde vom Lehrstuhl Iranistik wird sie mit einem Vortrag am Donnerstag um 17 Uhr eröffnen. Studenten des Lehrstuhls gestalten dazu ein kleines Kulturprogramm mit Gedichten und einer Literatur-Lesung. red