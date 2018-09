Kohlenschaufeln zu hören

Der erste nostalgische Weihnachtsmarkt im Dezember 1997 gilt als die Initialzündung zur Gründung der Mellrichstädter Eisenbahnfreunde. Einige Eisenbahnfreunde haben damals mit einer Modellbahn-Ausstellung in der Markthalle zur Attraktivität des Weihnachtsmarktes beigetragen. Schon kurze Zeit danach, im Januar 1998, gründeten 26 Personen die "Eisenbahnfreunde Mellrichstadt".

Eine erste große Ausstellung fand am 7. und 8. Oktober 2000 in der Oskar-Herbig-Halle statt. Seitdem ist es zur Tradition geworden, den Mellrichstädter Herbstmarkt am letzten Sonntag im September mit der Modellbahn-Ausstellung in der Oskar-Herbig-Halle zu verbinden. Dabei rattern die Züge der Modellbahn schon einen Tag früher, am Samstag, über die Gleise.

In diesem Jahr findet die Modellbahn-Ausstellung am Samstag, 29., und Sonntag, 30. September, statt. Anlagen verschiedener Spurweiten und Maßstäbe werden auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 500 Quadratmetern präsentiert. Faszinierend ist die Spur-1-Anlage in der Hallenmitte: Außergewöhnliche Details sowie Fahr- und Signalgeräusche beeindrucken die Besucher jedes Mal aufs Neue. Beim Halt der Dampflokomotiven ist sogar das Nachschaufeln der Kohlen durch den Heizer zu hören. Oder das Nachspeisen des Wassers vom Tender in den Kessel über die Dampfstrahlpumpe. Und natürlich dampft es auch aus so manchem Schlot.

Anlagen in der Baugröße TT, Maßstab 1:120, und H0, Maßstab 1:87, sowie Kleinanlagen in Spur N (1:160) und Spur Z (1:220) werden erwartet. Darunter auch die vom Modelleisenbahnclub Mittelschmalkalden bekannte und mehrfach ausgezeichnete Anlage in der Baugröße H0, die den Fladunger Bahnhof aus der Zeit nach 1950 dokumentiert.

Auf der Bühne wird wieder die große LGB-Anlage aufgebaut, wo Kinder mal selbst Hand an den Trafo legen dürfen, um Züge in Betrieb zu setzen. Die Ausstellung ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Auch am dritten Adventswochenende, am 15. und 16. Dezember, werden wieder Modelleisenbahnzüge in der Markthalle über die Gleise rattern (siehe auch www.eisenbahnfreunde-mellrichstadt.de).