Kohl muss durch Mühle

Am Samstag starten die Kunstradsportler beim ersten German-Masters in Wendlingen (Baden-Württemberg) in die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft am 20./21. Oktober in Neresheim. Außerdem werden bei diesem und zwei weiteren Wettbewerben die deutschen Teilnehmer für die Hallenradsport-Weltmeisterschaft vom 23. bis 25. November in Lüttich ermittelt.

Auch Weltmeister Lukas Kohl vom RMSV Concordia Kirchehrenbach muss durch die Qualifikations-Mühle. Die erste der beiden Ausscheidungen des Masters beginnt bereits um 8.30 Uhr, die zweite und der Finaldurchgang der besten Drei mit Showprogramm sowie anschließender Sportlerparty startet um 19 Uhr. Der Kirchehrenbacher ist letzter Starter der Vorrunde. Der 22-Jährige hat mit 208 Punkten unter den zehn Konkurrenten wiederum die höchste Schwierigkeit eingereicht. WS