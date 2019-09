Ein 56-Jähriger lud am Dienstag in der Zeit zwischen 7.15 Uhr und 7.30 Uhr, in der Straße Am Pfaffenpfad gemeinsam mit seinem Arbeitskollegen Material aus einem Ford Transit aus. Als er zum Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass die Kofferraumklappe verbeult und verbogen war und sich nicht mehr schließen ließ. Ohne sich um den Schaden von circa 10 000 Euro zu kümmern, hatte der Unfallverursacher die Unfallstelle verlassen. Es werden nun Ermittlungen wegen Unfallflucht geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol