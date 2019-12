Kötzner nominiert

Bei der Nominierungsversammlung der Aktiven Wählerliste Herrnsdorf-Schlüsselau-Wingersdorf-Ellersdorf-Lonnershof (AWL) wurde der seit 24 Jahren amtierende Erste Bürgermeister der Gemeinde Frensdorf, Jakobus Kötzner, erneut als Bürgermeisterkandidat mit überwältigender Mehrheit gewählt. Kötzner nahm die Nominierung dankend an und sicherte den Bürgern weiterhin seinen größtmöglichen Einsatz zum Wohle der gesamten Gemeinde zu.

In seinem Rückblick erinnerte Kötzner an einige für die Entwicklung der Gemeinde wichtige Projekte, die in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat realisiert werden konnten. Als Beispiel nannte er die Generalsanierung der Schule Frensdorf mit Neubau des Verwaltungstraktes und Ausstattung der Klassenräume mit digitalen Medien, den Neubau von Feuerwehrhäusern, des Kinderhauses, die Errichtung einer Krippengruppe in Reundorf, die Mittagsbetreuung für Schulkinder sowie die Erneuerung des Allwetterplatzes an der Schulsporthalle. Auch die Erneuerung der Staatsstraße zwischen Herrnsdorf und Frensdorf mit Geh- und Radweg, sowie der Geh- und Radweg zwischen Frensdorf und Reundorf als auch die Erneuerung der Stege über die Reiche Ebrach konnten verwirklicht werden.

Die Verschuldung der Gemeinde Frensdorf konnte dabei in den letzten Jahren trotz der großen Investitionen sogar zurückgefahren werden. Betrachte man die verfügbaren Kassenmittel, sei die Gemeinde Frensdorf rechnerisch sogar schuldenfrei.

Wichtig sind dem Bürgermeister bei allen anstehenden Aufgaben die Nähe zum Bürger und eine gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, wobei die politische Zugehörigkeit keine Rolle spielen dürfe, da es um das Wohl der Gesamtgemeinde gehe. Für die nächste Wahlperiode stehen für den Bürgermeister und die AWL die Realisierung der Seniorenbetreuung mit dem Diakonischen Werk Bamberg-Forchheim e.V. in Frensdorf sowie die Verbesserung der Wohnqualität für Senioren im Vordergrund. Weiterhin gehört die Schaffung von Bauland für junge Familien in den Gemeindeteilen, welche die Aktive Wählerliste vertritt, der Neubau eines Gemeinschaftshauses in Herrnsdorf, die Erweiterung und Ertüchtigung der Dreschhalle in Schlüsselau, die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Wingersdorf, die Stärkung des ÖPNV und der gesamten Infrastruktur sowie viele weitere Verbesserungsmaßnahmen in den einzelnen Gemeindeteilen zu den ersten Prioritäten.

Die zwei Gemeinderäte der AWL, Christian Dauer und Günter Diller, gaben am Ende die Devise aus, wieder einen dritten Gemeinderat aus der eigenen Liste stellen zu wollen. red