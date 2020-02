Köstliche Clowns und prächtige Pantomime beim RSV Unterschleichach

"So ein Zirkus", unter diesem Motto stand der Faschingsball des RSV Unterschleichach in der Radsporthalle. Zum 25. Mal fand der Ball statt mit Auftritten zwischen den Tanzrunden. Den Auftakt machte die Showtanzabteilung des SV Neuschleichach. Die Mädchen entführten in die wunderbare Film-Märchenwelt. Ohne Worte kam der Sketch aus dem Kino aus. Clowns, wilde Tiere und den großen Pudini, der Jungfrauen nicht zersägt, sondern dupliziert, brachte die Mitternachtsshow der Fußball-Abteilung auf die Bühne.