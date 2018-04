Köstlich konserviert für das ganze Jahr

Frisches Obst, Gemüse und vor allem Kräuter lassen sich hervorragend konservieren. Leider geht das Wissen über die Methoden der Haltbarmachung immer mehr verloren, weil vieles nicht mehr angewandt und weitergegeben wird. Beim Volkshochschulvortrag von Ruth Geyer (Gartenbäuerin und Kräuterpädagogin) am Dienstag, 24. April, um 19 Uhr im Pfarrheim Burkardroth erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick, welche Lebensmittel, Kräuter und Gemüse sich am besten zum Konservieren eignen und wie und was sich am besten lagern lässt, damit man auch im Winter den Geschmack des Sommers neu aufleben lassen kann. Die Teilnehmer sollen Schreibsachen für Notizen mitbringen. Anmeldungen werden bei der Vhs im Rathaus Burkardroth oder unter Tel.: 09734/910 123 entgegengenommen. sek