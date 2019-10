Köslau vor 12 Stunden

Premiere

Köslau feiert Oktoberfest - bald vermutlich mit einem eigenen Bier

Es war vielleicht das kleinste Oktoberfest, das dieser Tage in Bayern oder gar in Deutschland gefeiert wurde. Die Köslauer "Rennweg-Brauer" hatten zu dem Fest am Samstagabend in das Zelt am Festplatz ...