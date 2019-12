Körperverletzung vor Diskothek

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es in den frühen Morgenstunden des 25. Dezember vor einer Diskothek in der Alten Kissinger Straße in Bad Kissingen gekommen. Ein 23-Jähriger stand einem Fahrzeug, das wegfahren wollte, im Weg. Deshalb hupte der Fahrer. Daraufhin schlug der 23-Jährige einmal auf die Motorhaube, woraufhin laut Polizei zwei bis drei Insassen aus dem Fahrzeug ausstiegen und den 23-Jährigen mehrfach gegen den Kopf schlugen. Der 23-Jährige musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen dunklen 3er-BMW. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, können sich an die Polizei in Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, wenden. pol