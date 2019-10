In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es in der Spielothek "Crown Royal" in Kronach zunächst zu einem Streit zwischen einem Kronacher und seiner Lebensgefährtin. Dies bekam ein anderer Gast der Spielothek mit. Als dieser kurz darauf den Kronacher vor der Lokalität antraf, schlug er diesem mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser eine Platzwunde erlitt und in der Klinik behandelt wurde.