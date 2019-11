Körperverletzung vor dem Tanzcenter Trockau

Am Freitag ist es gegen 23 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung im Bereich des Parkplatzes unweit des Eingangs zur Diskothek "MCT" in Trockau gekommen. Dabei wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine männliche Person von drei Beschuldigten derart massiv verletzt, dass dieser mit Verdacht auf Jochbeinbruch, Gehirnerschütterung und Platzwunden im Gesicht ins Klinikum Bayreuth eingeliefert wurde. Da der genaue Tatablauf noch nicht vollständig aufgeklärt werden konnte, sucht die Polizeiinspektion Pegnitz Zeugen des Vorfalls, welche die Körperverletzung durch drei Täter südländischen Aussehens beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, unter Telefon 09241/99060 Kontakt zur Polizeidienststelle in Pegnitz aufzunehmen. pol