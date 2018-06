Körperverletzung auf der Unteren Brücke

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei über eine Schlägerei auf der Unteren Brücke informiert. Am Einsatzort wurde der Geschädigte angetroffen, der die Situation und den Tatverdächtigen beschrieb. Umgehend wurde nach dem Einzeltäter gefahndet, was auch zum Erfolg führte. Der 19-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen. Er war mit 1,88 Promille erheblich alkoholisiert. Anzeige wegen Körperverletzung wird erstellt.