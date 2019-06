Körperliche Aktivität mit Prostatakrebs

Am Montag, 24. Juni, um 17 Uhr lädt die Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Bamberg ins Bürgerhaus am Rosmarinweg 1 (am Eingang zum Parkplatz der Brose-Arena) zu einem interessanten Vortrag mit dem Thema: Körperliche Aktivität und therapeutische Übungen für Menschen mit Prostatakrebs, ein. Den praxisnahen Vortrag mit Übungen zum Mitmachen und Zuhause-Weitermachen hält die Physiotherapeutin Nancy Krispin-Cuno, die in Bischberg gemeinsam mit Herrn Eichfelder ihre Praxis hat. Sie ist unter anderem auf das Thema Rehabilitation und Leben nach der Prostatakrebsbehandlung spezialisiert. Weitere Infos gibt es bei Dr. Karsten Boegel unter der Rufnummer 0160/8812977 bzw. E-Mail prostata.shg.ba@insact.net. red