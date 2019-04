Körner wird Frohnlacher

Dass Konstantin Körner am Saisonende als Spielertrainer der Sportfreunde Unterpreppach aufhört, steht schon seit einiger Zeit fest. Jetzt ist auch klar, wohin es den angehenden Lehrer ab Sommer ziehen wird. Wie unser Partnerportal anpfiff.info berichtet, wird der 25-Jährige in der neuen Runde für den oberfränkischen Bezirksligisten VfL Frohnlach auflaufen. In Unterpreppach gehörte Körner in der vergangenen und der aktuellen Saison als Sechser zu den absoluten Leistungsträgern. Jetzt will sich der 25-Jährige erstmals im Herrenbereich höherklassig versuchen. red