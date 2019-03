Körner soll die CSU reformieren

Die CSU will sich nach der erfolgten personellen Erneuerung an der Spitze der Partei auch innerparteilich weiter erneuern, heißt es in einer Pressemitteilung. Zu diesem Zweck hat der neue Parteivorsitzende und Ministerpräsident Markus Söder eine 48-köpfige Parteireformkommission ins Leben gerufen. Der 26-jährige Herzogenauracher Stadtrat und Kandidat für die Europawahl, Konrad Körner, wurde als eines der jüngsten Mitglieder in diese Kommission berufen.

"Die CSU muss sich erneuern, auch innerparteilich müssen wir vieles anpacken. Da geht es darum, wie wir es uns Ehrenamtlichen noch leichter machen können, die eigentliche inhaltliche Arbeit für den Bürger zu leisten; aber auch darum, wie wir unseren Mitgliedern mehr bieten können. Es muss noch leichter werden, den Mehrwert einer Parteimitgliedschaft herauszustellen.", meint der JU-Bezirksvorsitzende.

"Dazu müssen wir manche Struktur vielleicht hinterfragen, die mancher in den vergangenen Jahrzehnten liebgewonnen hat", fährt der Herzogenauracher fort. Es sei beispielsweise durchaus vorstellbar, das komplizierte Delegiertensystem in manchen Teilen zu vereinfachen. Der neue Parteivorsitzende setze die richtigen Impulse: In der neuen Kommission arbeiteten bereits elf Mitglieder unter 35 Jahren mit, auch seien nur 16 Abgeordnete dort vertreten. So werde sichergestellt, dass die Aufstellung der Partei von den Aktiven konzipiert werde, schließt die Pressemitteilung. red