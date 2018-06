Körner macht weiter

di





Die Vorbereitungsspiele



Spielertrainer Konstantin Körner geht in sein zweites Jahr beim Coburger Fußball-Kreisklassisten Sportfreunde Unterpreppach . Nach dem diesjährigen dritten Platz will man auch im kommenden Spieljahr vorne mitspielen, was aufgrund des vorhandenen Kaders möglich sein sollte.24. Juni, 14 Uhr, zu Hause gegen den TSV Viktoria Staffelbach; 30. Juni, 18 Uhr, in Heubach; 4. Juli, 19 Uhr, zu Hause gegen die SpVgg Ebing; 6. Juli, 18.30 Uhr, BFV-Pokal 2. Runde beim ESV Lichtenfels oder zu Hause gegen den TSV Staffelstein; 9. Juli, VG-Turnier Ebern in Rentweinsdorf um 18.30 Uhr gegen die Gastgeber und 20 Uhr gegen den TV Ebern; 14. Juli, ab 12 Uhr Endrunde VG-Turnier in Unterpreppach; 21. Juli, 14.30 Uhr, in Maroldsweisach gegen den TSV Hellingen