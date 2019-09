Körber hält Festrede anstelle von Glauber

Wie das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) im Bezirk Oberfranken mitteilt, musste der Bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (FW) die Teilnahme am Erntedankfest in Muggendorf am Wochenende aufgrund eines Termins in der Staatskanzlei absagen. Kurzfristig hat sich der Forchheimer der Landtagsabgeordnete der FDP, Sebastian Körber, bereit erklärt, die Festrede zu übernehmen. Der Bayerische Bauernverband, Kreisverband Forchheim, lädt die gesamte Bevölkerung zum Erntedankfest am Sonntag, 29. September, ein. red