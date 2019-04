Körbe und Wein in Sand

Großer Besucherandrang herrschte am gestrigen Sonntag beim Korb- und Weinmarkt in Sand. Mit einem Festzug, bei dem auch Korbprinzessin Lina Krines, die beiden Weinprinzessinnen Anna-Lena Gottschalk und Anna-Lena Werb sowie Bürgermeister Bernhard Ruß vertreten waren, wurde die Traditionsveranstaltung offiziell eröffnet. Auch viele Sander Vereine waren mit einer Abordnung vertreten. Eine große Auswahl an Korbwaren wurde präsentiert und die Besucher genossen das Fest bei einem guten Schoppen Sander Wein und Käsekuchen. Unser Bild erinnert an die Zeit der Sander Korbmacher - unweit des "Raaser"-Denkmals am Rathaus. Ein ausführlicher Bericht folgt am Dienstag. Foto: Christian Licha