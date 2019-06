Selbst der vorsichtige Autofahrer ist vor "Überraschungen" im Straßenverkehr nicht gefeit. Mit dem kostenlosen Aktionsprogramm "Könner durch Erfahrung" der Kreisverkehrswacht Kronach kann man sich aber für viele unvorhersehbare Verkehrssituationen vorbereiten und in Zukunft richtig darauf reagieren, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Nur mit dem richtigen Verhalten, das man geübt hat, ist ein Unfall zu vermeiden. Eine Vollbremsung, ein Ausweichmanöver oder das richtige Lenkverhalten können Schlimmeres oft verhindern.

Viele Autofahrer haben zum Beispiel Notbremsungen noch nie gemacht. Oft hat sich sogar durch das wenige Bremsen Rost an den Bremsscheiben gebildet - was die Bremswirkung erheblich verringert. Beim Fahrtraining der Kreisverkehrswacht Kronach kann man Vollbremsungen üben und die Wirkung seiner Bremsen prüfen ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

Auf einer nassen Gleitfolie, die Glatteis simuliert, zeigt sich zudem wie lang ein Bremsweg werden kann, selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten.

Was macht man, wenn während der Autofahrt plötzlich ein Hindernis hinter eine Bergkuppe oder in einer unübersichtlichen Kurve auftaucht? Immer wieder liest man von Unfällen, bei denen zu schnell in eine Kurve gefahren wurde. Die Autofahrer verlieren dann die Kontrolle über ihre Fahrzeuge, schleudern in den Straßengraben, prallen gegen einen Baum oder geraten in den Gegenverkehr. Auch hier lässt sich das richtige Lenkverhalten üben und ein schwerer Verkehrsunfall vermeiden.

An dem Aktionsprogramm "Könner durch Erfahrung" kann jeder, der einen gültigen Führerschein und ein Auto zum Training mitbringt, teilnehmen. Nach einer knappen Stunde Theorie folgen drei Stunden Praxis mit verschiedenen Fahrübungen, die man ganz nach eigenem Zutrauen absolvieren kann. Sinnvoll ist das Training laut Kreisverkehrswacht für jeden Autofahrer.

Auch jedes Unternehmen, jeder Verein oder jedes Amt kann sich beispielsweise in Kleingruppen anmelden und Termine vereinbaren.

Sinnvoll ist das "Könnerprogramm" ebenso für aktive Mitglieder der Feuerwehren, Sanitäter und andere Hilfsorganisationen, die unter Zeitdruck zu Notfallorten fahren müssen.

Kontakt

Anmeldekarte und nähere Beschreibung des Trainings gibt es bei der Stadt Kronach, allen Gemeinden des Landkreises und bei den beiden Kronacher Gymnasien.

Anmeldungen sind ebenfalls unter der Telefonnummer 09261/52537 möglich. red