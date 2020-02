Könitzer ist immer wieder dabei

Im Bericht "Der Markt soll zusammenwachsen" vom 13. Februar sind unserem Mitarbeiter Fehler unterlaufen. Die Quartiersmanagerin heißt Diana Könitzer (nicht Kötzinger). Es war nicht ihr erster Besuch bei dem Bürgercafé in Streitberg. Sie ist bereits seit Ende vergangenen Jahres immer wieder in Sitzungen und bei Treffen dabei. Das ihr zugeschriebene Zitat stammte tatsächlich von Marco Trautner. Und Ingrid Hilfenhaus ist keine Betreuerin, sondern Seniorenbeauftragte und Mitkoordinatorin der Initiative "Gemeinsam statt einsam". Das Quartiersmanagement "Lebendiges Wiesenttal" wurde von der Marktgemeinde Wiesenttal gemeinsam mit den Evangelischen Kirchengemeinden und der Diakonie Bamberg-Forchheim ins Leben gerufen, damit auch in Zukunft Menschen in jedem Lebensalter gut in der Marktgemeinde leben können. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Fernsehlotterie und der Diakonie. red