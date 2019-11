Die Schützengesellschaft Oberleichtersbach hält am Samstag, 23. November, die Nachkirmes mit Königsproklamation und Preisverteilung der Dorfmeisterschaft ab. Beginn ist um 20 Uhr im Schützenhaus. Zur Unterhaltung spielt das Duo "Con Brio" auf. Im Vorfeld wird der "alte König" abgeholt. Dazu treffen sich die Schützen in Uniform bereits um 16.15 Uhr am Schützenhaus Oberleichtersbach. sek