Königsfelder Umzug erst am Dienstag

In die gestrige Übersicht über Faschingsumzüge in der Region hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. So findet der Gaudiwurm in Königsfeld nicht am Sonntag, sondern wie jedes Jahr am Faschingsdienstag statt. Los geht es um 13.30 Uhr an der Grundschule. Außerdem fehlen in der Zusammenschau noch zwei Gemeinden: In Hirschaid gibt es freilich auch einen Umzug, der am Faschingssonntag, 23. Februar, um 14 Uhr beginnt. Auch in Rattelsdorf gehen die Narren wieder auf die Straße, und zwar bereits am Samstag, 22. Februar. Der Zug startet um 14 Uhr am Festplatz. red