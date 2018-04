Königsberger Stadtrat bespricht den Haushalt

Die nächste Stadtratssitzung in Königsberg findet am Dienstag, 24. April, ab 19 Uhr im Rathaus statt. Dabei geht es um den Haushalt 2018, den Finanzplan 2017 bis 2021, die Bestätigung der Kommandantenwahlen der Feuerwehr in Dörflis und Bekanntgaben sind geplant. red